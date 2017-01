“Me hubiese encantado que Felipe se hubiese casado con Máxima. Ella ha nacido para reina”

Por Dolores de Arteaga

¡Cómo me gustaba leer sobre la realeza europea cuando era niña! Mi mamá se aseguraba que, mes a mes, un ejemplar de la revista española Hola llegara a casa. Y yo me las devoraba. Todo me fascinaba. Las fotos. Las entrevistas. Atendía hasta el mínimo detalle de cada imagen. Me volvía loca mirando los looks de las europeas en general. Y me leía hasta la última palabra de cada nota. Por alguna razón, me resultaban enigmáticas las historias de príncipes y princesas, reyes y reinas.

La curiosidad me llevó hasta Jaime Peñafiel, el cronista social más famoso de Europa y con 50 años de trayectoria en el periodismo español. Hola, El Independiente y La Revista, lo tuvieron entre sus selectos columnistas. Actualmente es colaborador en El Mundo, Telecinco y un periódico digital llamado República.com, todos de la Madre Patria. Pero sobre todo, este periodista y escritor andaluz, es un referente en cuanto a temas de reyes y reinas se refiere. Y, según los entendidos del tema, no hay nadie en el planeta que sepa más que Peñafiel sobre reyes y princesas.

Pero no todo es color de rosa en la vida de este famoso periodista español. Su única hija falleció con solo 23 años. “Sobrevivir a una hija es duro. Lo natural es que los hijos entierren a sus padres.”

Antes de finalizar la entrevista telefónica, estas fueron sus últimas palabras: “Cuando andes por Madrid llámame y nos tomamos un café”. Y así será, si me doy una vuelta por Madrid…

Dolores de Arteaga: ¿Conocés Uruguay?

Jaime Peñafiel: Lo conozco, precioso país. He estado con los Reyes allí.

D: ¿Tu desempeño periodístico está sesgado a temas monárquicos?

JP: Yo soy un periodista total, escribo de todo lo que sucede en España, en donde la forma de Estado es una monarquía. Hay una familia real: los reyes Felipe y Letizia, y las infantas Leonor y Sofía.

D: Como periodista sos…

JP: Como todo periodista, yo no soy un cortesano ni mucho menos, soy un contador de historias y reflejo lo que sucede. Si hay problemas, yo los cuento; y si hay comportamientos que no me parecen adecuados, yo lo critico. La revista Hola es la más cortesana de España.

D: Así que tu mirada suele ser objetiva.

JP: Total. En España hay democracia y la libertad de prensa es total, por lo tanto yo escribo lo que me parece. La razón principal de la monarquía es que sus miembros sean ejemplares o que lo parezcan.

D: ¿Qué podés decir de Letizia Ortiz?

JP: Letizia es una persona que no ha engañado a nadie. El día que se presentó a la Petición de Mano y le dijo al príncipe: “Déjame hablar a mí”, ese día ella demostró que era una persona con carácter y personalidad, lo cual está muy bien. Lo que ocurre es que la monarquía no es una familia cualquiera que tiene muchos privilegios y pocas obligaciones… ¡Y ella no se da cuenta de eso! Una de sus obligaciones es aceptar las normas de la Institución, ella en su momento había dicho que quería ser princesa los días de semana, de 9 a 14 horas, y los fines de semana estar libre. Eso ha resultado agresivo, muy duro. Ella, desde un principio, tenía que ser princesa las 24 horas del día.

Ella también ha abusado de las cirugías plásticas, sin necesidad, ya que es una chica joven, se ha retocado el mentón y se ha hecho un poco de lifting.

D: ¿Y de la actual Reina de Holanda, Máxima Zorreguieta?

JP: Es espléndida. Tiene una simpatía natural. Es la reina más bella que ahora hay en Europa.

D: En varias notas comparás a Letizia con Máxima. ¿Por qué?

JP: Es que a mí me hubiese encantado que Felipe se hubiese casado con Máxima. Ella ha nacido para reina, en cambio Letizia ha nacido, como mucho, para periodista. Era una periodista modesta, de madre enfermera sindicalista; tenía una vida modesta y cuando conoció al príncipe estaba empezando en los informativos de TV. Yo no la conocía cuando se anunció su compromiso.

Hay una diferencia enorme entre Letizia y Máxima. Máxima se ha ganado inmediatamente la admiración y el afecto de todos los holandeses y ha aprendido un idioma tan enredado como el holandés. En cambio, Letizia no acaba de gustar, de encajar, es una mujer muy crispada, no le profesan ningún afecto ni simpatía. Mientras que al Príncipe Felipe, que es un hombre bueno y tímido, sí le tienen afecto. Letizia se la está haciendo muy difícil al príncipe, que es muy bondadoso. No te olvides que Letizia viene de una clase social baja, muy baja. Máxima viene de un nivel social y cultural importante, y es una mujer natural.

D: Se nota que sentís una admiración especial por la Reina Máxima de Holanda.

JP: Yo estuve en la boda de Máxima, y cuando vi esas lágrimas que no podía reprimir y destrozó todo su maquillaje… Se permitió llorar. Quizás fue el momento más emocionante que yo he vivido, ya que he hecho más de 50 bodas reales y la de Máxima con el Príncipe Guillermo de Holanda fue la que más me conmovió. Letizia no ha sabido adaptarse a la función real que es muy complicada, los protocolos son complicados y hace falta tener la inteligencia que tiene Máxima y que le falta a Letizia.

D: Pero Letizia es una persona preparada, con estudios, y parece inteligente. ¿Qué es lo que falla en ella?

JP: Ella no puede dominar su carácter, tiene uno muy fuerte. A veces se olvida de que debiera aprender de la reina Sofía, su suegra, quien siempre supo adaptarse a ser la mujer del Rey. Igualmente Letizia no es de las personas que se deja aconsejar.

D: Letizia y Máxima comparten mismo idioma. ¿Son amigas?

JP: No creo que sean amigas, pertenecen a ese club de consortes jóvenes que sin pertenecer a familias reales entran en este tipo de familias casándose con herederos a la corona. De todas las princesas consortes, la primera de todas ellas que se ha convertido en reina es Máxima. ¡Máxima será una gran reina!

D: Contame un poco de tu libro Los Tacones de Letizia…

JP: El título responde a un titular divertido cinematográfico, pero surgió por una anécdota de una periodista dedicada a la moda del periódico donde yo trabajo, El Mundo. Fue un encuentro o desencuentro de dicha periodista con Letizia, la cual había escrito sobre los tacones de 12 o 14 centímetros de nuestra reina. Cuando Letizia se encontró conmigo me reprendió de que yo hubiese criticado sus tacones, a lo que yo le respondí: “Yo me puedo fijar en las piernas de una señora, pero nunca me fijo en los tacones. Por lo tanto yo no he escrito sobre tus tacones, tengo cosas más importantes para escribir.” Tuvimos una discusión violenta y eso se publicó en El Mundo.

Pero el libro no trata solo sobre Letizia, sino que en él aparecen muchos personajes de la realeza. Hay como 1.000 artículos tomados de una columna semanal que yo publico en el periódico español que he nombrado anteriormente.

D: ¿Cuántos libros escribiste y cuáles fueron los más vendidos?

JP: Escribí 16 libros, y uno de los más vendidos fue Los Tacones de Letizia.

D: ¿Cómo es la reina Sofía fuera del protocolo?

JP: Es una buena madre y abuela también. Ha sufrido como esposa.

D: ¿Qué opinión te merece Juan Carlos?

JP: Le tengo mucho respeto a Juan Carlos, es el único valor importante que tiene la monarquía española, ya que tiene un carisma enorme y es muy querido por los españoles. Esta monarquía va a salir adelante a pesar de los baches y de la crisis por el tema del marido de la infanta Cristina.

D: ¿Cómo ves a la pareja de Felipe con Letizia?

JP: Se casaron por amor como los reyes de los Países Bajos. Lo que ocurre es que antes habían matrimonios de Estado, arreglados, y como no había nada, nada se rompía, y los matrimonios duraban hasta la muerte. Pero desde que los príncipes y los reyes se empezaron a casar por amor, ya los matrimonios se vuelven vulnerables.

D: ¿De qué personajes de la realeza te podrías considerar amigo?

JP: Soy amigo de Farah Diba, de la Reina de Jordania, del Rey Simeón de Bulgaria, y era de la Duquesa de Alba…

D: ¿Cómo era la Duquesa de Alba? Me encantaba su personalidad.

JP: Ella era un personaje que estaba por encima del bien y del mal y que ha ejercido su libertad como ha querido. Fue una persona muy auténtica, muy querida y la que tuvo más títulos en el mundo, más que la Reina de Inglaterra.

D: De Carolina de Mónaco qué me dirías.

JP: Conocí mucho a Grace, estuve en su boda y entierro. Era, quizás, la mujer más bella del mundo, poseedora de una belleza natural. Cuando la mirabas veías su belleza. Era una mujer fantástica, fue una soberana ejemplar. Su boda fue boicoteada por todas las Casas Reales que no entendían que un soberano como Rainiero se casara con una actriz, entonces ella intentó ser un ejemplo y lo consiguió, pero sus hijas le arruinaron la vida en todo sentido.

D: Y Carlota, la hija de Carolina de Mónaco…

JP: Es una chica natural que vive su vida en forma natural. No debe ser fácil mantener la naturalidad cuando estas expuesta las 24 horas del día, pero ella lo logra. En ese sentido me hace acordar a Máxima.

D: Kate Middleton…

JP: Me encanta. Es una chica natural. No hay que ser lo que no eres, que eso es lo que le pasa a Letizia.

D: ¿Tú crees que ser princesa o reina es como vivir en una jaula de oro?

JP: Ya no tanto, pues también tienen muchos privilegios. Y si viven en una jaula de oro, igual la vida es más fácil y más agradable que la gente que tiene que luchar por un sueldo.

D: Nombrame las ventajas y las desventajas de ser un miembro real…

JP: Ventajas muchísimas. Desventajas, pocas: uno está en el ojo del huracán y no tiene vida íntima o privada, por ser una figura pública.

D: Alguna norma que destaques dentro de las familias reales…

JP: Hay una norma en todas las familias reales que dice que todos se pueden casar con quienes quieran, pero también con quiénes deban. Con respecto a nuestra familia real, nadie se ha casado con quien debía: la infanta Elena se divorció, Cristina ni te cuento y, para Felipe, Letizia no es la persona adecuada. Pero ya celebraron 12 años de matrimonio.

D: Jaime, ¿te sabés de memoria todas las fechas?

JP: Sí, porque siempre he estado en todo esto.

D: ¿Cuál de los miembros de las familias reales se podría decir que es feliz?

JP: Nunca sabes. Juan Carlos y Sofía lo aparentaron durante muchos años, viviendo muchas crisis.

D: ¿Qué miembro real se podría definir como “campechano”?

JP: Juan Carlos. Es accesible, a diferencia de Felipe, y eso es mérito personal que no podrá heredar su hijo, porque es algo intransferible. Es un hombre con el que puedes hablar de tú a tú. Tiene carisma, que no tiene su hijo.

D: Algún personaje de la realeza que se destaque por su elegancia…

JP: Juan Carlos siempre fue muy elegante, lleva muy bien la ropa; lo han calificado como “hombre 10” hace muchos años. Felipe también lo era, pero la esencia de Letizia lo ha hecho perder su elegancia.

D: ¿Cómo definirías la vida que vivís, Jaime?

JP: Mi vida es muy rica, no me aburro nunca. ¡He tenido tantas experiencias en la vida! Soy un periodista pleno, he entrevistado a todos los reyes y gente importante. Estoy felizmente casado desde hace 32 años con una mujer adorada. Yo siempre digo que soy un hombre inteligente porque me he casado con una mujer mucho más inteligente que yo. Me moriré satisfecho el día que deje de trabajar.

D: ¿Qué mensaje les querés dejar a los uruguayos?

JP: Los uruguayos son muy entrañables. Me gusta su tono de voz, es musical. Me gusta su país. Me gusta todo de Uruguay.

