“Pensaba: ‘Pierdo New York o pierdo a mis hijos’, porque mi mayor logro es mi familia”

Por Dolores de Arteaga

Solo hablar con la argentina Pamela Marcuzzi te inunda de luz. Es un ser especial. Cursó escenografía en el Teatro Colón, es decoradora, y autodidacta en el diseño de joyas. Siempre disfrutó haciendo arte con sus manos. Con 42 años y los dos hijos que la vida le dio, lleva más de 20 en el rubro joyas. En esos años hizo suya una rica trayectoria. Bloomingdale, Saks, Macy’s, Barneys, y las mejores tiendas multimarcas de Nueva York, Miami y California contaron con la presencia de sus creaciones. También tuvo contacto con grandes personalidades del mundo de la moda, el arte y la realeza europea. Pero eso no la completaba como ser humano. Por eso hoy se da permiso para hacer lo que realmente le llena el alma. Algo que yo definiría como “arte sacro”. Una manera de conjugar sus dos pasiones, la joyería y su fe católica.

Allá por el ‘95 Pamela empezó su camino haciendo accesorios para su marca Papillon. Fueron solo los comienzos. Ella quería que se convirtiera en su medio de vida y también demostrarle a su padre que se podía vivir del arte. Broches con flores de seda, sombreros, zapatos. Accesorios que respetaban los materiales nobles. Oro, seda, perlas, piedras semi preciosas. Todo muy femenino. Creatividad, mucha. Algo que siempre distinguió a esta emprendedora argentina. No tenía local. De puerta en puerta era tanto lo que vendían quienes trabajaban para ella, que juntó el dinero suficiente para viajar a Nueva York a la búsqueda de nuevos y originales materiales. Así fue que pudo largar una pequeña línea de productos. Un stand en una feria fue el escenario perfecto para que su primer lote de creaciones se vendiera por completo. Arrasó. Fue su primer paso en el mundo del comercio. Una pequeña puerta que abrió grandes puertas. El freeshop de Ezeiza y marcas argentinas de la talla de Paula Cahen D’Anvers y Vitamina, entre otras, contaron con líneas de Papillon, exclusivamente diseñadas por Pamela para sus colecciones. Igualmente, nunca dejó de lado el diseño de tocados para novias de diseñadores grandes como Benito Fernández, Laurencio Adot, entre otros. “Hacía tocados bastante copados. Algunos con flores antiguas. Mini tiaras con abejitas en papel maché.” Pero en el 2001, cuando comenzó la debacle económica argentina, la cosa se complicó…

El desafío más grande sucedió porque tenía que suceder. En una de sus visitas a Manhattan, Pamela conoció a una diseñadora gráfica, cuyo marido, un inversor de Wall Street, la hizo entrar al inabarcable mercado norteamericano. “Fui a visitar a una persona que diseñaba el packaging para Christian Dior y, de repente, ella vio mi valijita con mis productos y me dijo: ‘Mi marido trabaja en finanzas y necesita una diseñadora.’” ¡Yo me estaba por tomar el avión para volver a la Argentina! Al otro día de la reunión, Pamela estaba sentada en la casa del financista neoyorquino. Quedó fascinado con todo lo que vio. Tanto fue así, que se asoció con Pamela y la marca pasó a tener su nombre: Pamela Marcuzzi. Así fue que las creaciones de Pamela llegaron a la alta sociedad neoyorquina y del mundo.

Llegó el 2011. Pasaron once años. Muchos arriba de un avión. Aeropuertos. Trámites. El estrés se acumulaba. “En esos años perdí mucho. Me casé y tuve mis hijos, que eso lo gané. Viajaba seis veces por año a presentar las colecciones. Perdí la primera infancia de mis hijos.” El darse cuenta de esto fue un punto de inflexión en la vida de Pamela. Un antes y un después. “Pensaba: ‘Pierdo New York o pierdo a mis hijos’. Perdí cinco embarazos. Pero cuando me sacaron las trompas caí… Porque mi mayor logro, mi mayor estrella, es mi familia.”

Pamela es una persona muy religiosa y una vez por año su mamá invita a ella y a sus cinco hermanas a hacer un viaje santo. “Mis hermanas y yo tenemos fe gracias a mi madre. Uno de los viajes santos fue al Vaticano, y cuando vimos al Papa mi mamá se prendió de su cuello. El Papa tiene un rosario que yo le regalé. El año que fuimos a Lourdes, en Francia, fue cuando me habían sacado las trompas. Me quería meter en las aguas de Lourdes para que me crecieran de vuelta. Pero a la vez me sentía indigna habiendo tanta gente enferma…” Muchas señales tuvo Pamela. Señales que le marcaron el camino que debía tomar.

Hoy, con su taller de accesorios cerrado, Pamela focaliza su espíritu creativo en imágenes religiosas. Cúpulas de vidrio portan a la Virgen María, imágenes con un delicado y minucioso trabajo. Oro y seda. Pareciera que las hubiese hecho un orfebre devenido en años, de esos que ya quedan pocos.

Las ganancias de estas creaciones las destina a ayudar a la gente necesitada y a juntar a los animales de la calle: “Ganar plata no es mi prioridad. Me importa la caridad. No soporto ver a un niñito, a un viejito o a un animalito sufrir. La plata ayuda, pero va y viene.” Hoy Pamela se siente un instrumento de Dios. Y para finalizar, agrega: “Yo, no soy nadie.”



Pamela Marcuzzi

Mail: pamelamarcuzzi@gmail.com

