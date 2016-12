Feria Ecológica en Punta del Este, Museos en la Noche y Árboles y Frutos Nativos con Laura Rosano

“Summertime, and the livin’ is easy

Fish are jumpin’ and the cotton is high

Your daddy’s richand your mamma’s good lookin’

So hush little baby, don’t you cry”

Summertime, George Gershwin

Feria Ecológica

9-feria 10-feria 7-feria 4-feria 2-feria 1-feria

Punta del Este se vuelve más verde con una nueva edición de la Feria Ecológica de Camino Verde. Apadrinada esta vez por Fernando Trocca, es un evento en donde se podrán encontrar frutas y verduras orgánicas, productos naturales, raw food, restaurantes, panadería y cervezas artesanales, además de actividades para niños, talleres de cocina y mucho más.

Granola de autor de La Gran Ola, jabones de aceite de oliva 100% artesanales de Uraniaroma, helados veganos a base de leches vegetales de Vegalatto o todo lo necesario para armar tu propia huerta orgánica con asesoramiento de los chicos de Huerta en casa, son solo algunas de las propuestas que se podrán encontrar este fin de semana.

En caso de lluvia, se pasa para el fin de semana siguiente.

Cuándo: Sábado 10 y domingo 11 de diciembre.

Lugar: Plaza México, Av. Italia y Yucatán, Punta del Este.

Precio: Entrada gratuita.

https://www.facebook.com/events/1150882105002752/

Museos en la Noche

Más de 120 museos de todo el país abren sus puertas por la noche, para poder disfrutar de sus exposiciones permanentes y transitorias. Una propuesta que tiene como objetivo la celebración del patrimonio uruguayo y el disfrute de los museos.

En el MAPI podrá disfrutarse de la muestra “Máscaras de Ecuador. Los otros rostros” y el ensamble vocal e instrumental De Profundis. En el CCE hay varias exposiciones destacadas, entre ellas los 10 años de Esquizodelia, un colectivo abierto de músicos, bandas y artistas y LAB#16, que es el resultado de la primera edición del Laboratorio de Creación de Proyectos Fotográficos de LUGAR. Estas son solo algunas de las opciones que presenta la noche.

Importante no olvidar: también participan los museos del interior.

Programación: http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/file/96434/1/programacion_museos2016_web.pdf

Cuándo: Viernes 9 de diciembre

Entrada gratuita

“Descubriendo los Árboles Nativos del Uruguay y sus Frutos” con Laura Rosano

En el marco de la Huerta orgánica del CCE y de la mano de Laura Rosano, reconocida chef, investigadora y autora de dos recetarios de frutos nativos del Uruguay, se desarrollará este espacio de aprendizaje enfocado a la flora autóctona del Uruguay. El objetivo: difundir sus valores paisajísticos, culturales y gastronómicos, entre otros.

3-lr 4-lr

Los niños, guiados por Rosano y a través de la Leyenda del Guayabo del país, irán descubriendo los ejemplares que integran la colección y degustarán alguno de sus frutos. También plantarán futuros árboles y expresarán en dibujos y cuentos todo lo aprendido.

Cuándo: Sábado 10 de diciembre, 15 a 18 hs.

Lugar: Centro Cultural España, Rincón 629, Montevideo.

Edad: 6 a 12 años.

Inscripción: ninosyadolescentes@cce.org.uy

www.cce.org.uy

¿Qué opinás?