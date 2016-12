Así en las flores como en la vida

Por Dolores de Arteaga. Fotos Olivia Pérez

“Nunca trabajé haciendo ramos de flores, pero soy diseñadora y vivo a una cuadra de acá. Si necesitan una mano…” Estas fueron las palabras con las que Letizia Galimberti se apersonó a Dilly Lily, una florería en su barrio de Chicago, donde estuvo viviendo ocho años. Esta presentación la pinta en cuerpo y alma, como solemos decir. “Y me contestaron: ‘Entrá a la heladera, agarrá unas flores y hacé un arreglo’. Cuando lo terminé, me dijeron que empezara mañana. Yo feliz, ¡porque la florería es de matarse! Tiene un estilo súper femenino y bien etéreo”, me comenta Letizia en cuanto empezamos la entrevista.

Según me cuenta, desde niña tuvo un vínculo especial con las flores. Parce que las miraba, las tocaba, las olía. Y la decoración es algo intrínseco en ella. Por eso tiene manos de ángel para armar ramos. Es que hay cosas que no se aprenden por más que se estudien. A veces se nace o no “se nace para”, nos guste o no reconocerlo. Y Letizia nació con ese don: “Además, soy estética a full.”

Durante su experiencia en la florería Dilly Lily, y ya convertida en socia, la empezaron a llamar de grandes empresas, como Kehoe Designs, con el fin de hacer arreglos florales para las entradas de hoteles. “Pude vivir de algo que para mí era un hobby, yo nunca había concebido en mi vida que de las flores podía hacer una carrera”, reflexiona Letizia. Unas y otras, propuestas que la fueron tentando a superarse, a ir creciendo en lo suyo. Es más, todos bríos de inspiración. “Ahí empezó mi amor total por las flores. Me anoté en la facultad para estudiar Botánica y Paisajismo. Hasta que me volví a Montevideo en el 2013, seguí a full”.

Letizia tiene 41 años, estudió Diseño de Interiores y Bellas Artes. También hizo un Profesorado de Inglés. “Si me preguntás como me defino, soy polifacética, pero mi background es el Diseño y las Bellas Artes, que fue lo que estudié, aunque nunca se me dio por pintar.” En cuanto a su mundo laboral, empezó trabajando como profesora de inglés y después en una aerolínea internacional, en el área de Marketing. “Y ahí empecé a viajar. ¡El tema de los viajes me despertó todo! Es que viajar despierta vocaciones. Acá en Uruguay nos quedamos todos en el envase. Por suerte hay personas que se empujan, porque hay que darle color a todo.” Después estuvo un tiempo en contacto con el rubro textil, a medias con una cuñada. En este momento se encuentra viviendo y trabajando en Montevideo, volcada cien por ciento al diseño, a la decoración de casas y a las flores.

Define su estilo como femenino, muy orgánico: “Me encanta hacer arreglos con frutales, así como con ramas de la granada, su flor y su rama son alucinantes. Lo más es hacer un arreglo con el olivo. También con el clavel del aire, aunque acá se denigra un poco, porque los que conocen de plantas saben que va secando al árbol. También me gusta en los arreglos la presencia del musgo, de las hojas secas, de elementos naturales que de repente la gente desecha.”

Pero Letizia no solo arma arreglos florales, ni tampoco solo vive de decoraciones grandes, sino que decora para eventos, cumpleaños, cenas. “Si no tienen ganas de estresarse con la decoración, me llaman y yo armo todo. Pongo las flores y si es necesario cambio los muebles de lugar. Dejo todo pronto para que la persona reciba gente con la casa espectacular.”

“¿Dónde me gusta poner flores? Por supuesto que depende de la época del año. No me gustan las casas que están llenas de floreros por todos lados, porque le quitás protagonismo a algo que tiene que ser protagonista por si mismo. Me gustan flores en lugares puntuales. Arriba de una estufa de leña, sobre todo en las fiestas. Si la persona tiene una mesa de café o una mesa central, me gustan los arreglos bajos, que no sea muy invasivo. En un arreglo siempre tiene que haber algo verde, no tiene por qué ser una flor, pero sí una rama, una hoja. La naturaleza tiene que estar integrada siempre.”

Letizia no descarta ninguna flor y ninguna planta, siempre y cuando estén en su mejor expresión, en su apogeo. Si bien tiene sus debilidades: “Para mí, `la´ flor es la dalia. Los amarilis son súper elegantes y accesibles; las orquídeas, si bien son un cliché, son divinas. También muero con las hortensias, los jazmines y las gardenias. Aquí en el Uruguay pensar en algo fresco es pensar en el jazmín. Las crasas me gustan todas, y aunque ahora estén de moda, me gustaron desde siempre.”

Y el dicho “En casa de herrero cuchillo de palo…” no podía fallar. Me comenta que en su casa casi nunca pone floreros con arreglos. Según Letizia, el uruguayo ya de por sí tiene poca costumbre de tener flores en sus casas: “Trato de imponer esa costumbre, de ir a cenar a la casa de alguien y llevarle un arreglo. Lo hago siempre y me miran como si fuera un extraterrestre (risas). ‘Floralmente’ hablando, me fascina Londres. Ese cariño que tienen por las flores es cultural. Vas a cenar a una casa y te traen una rosa. Cultivan sus jardines con mucho amor y lo comparten. Mi madrina, que es inglesa, es de las personas que más me motivó con el tema de las flores. Cuando sale una rosa muy linda en su jardín, le saca una foto y me la manda (risas). ”

Un buen arreglo, según Letizia, antes que nada tiene que ser agradable y armónico al ojo. Además, tiene que ser algo distinto, nuevo: “Me gusta que tomen riesgo, que tomen elementos que no estén tan vistos. No me gustan cargados. Menos es más, me define bastante. Y con lo que trabajo mucho es con los habitáculos, los floreros; soy de ir a la feria y comprar algo art deco, por ejemplo.”

Su inspiración, sin lugar a dudas son sus viajes. “No miro al de al lado. Yo hago la mía. No miro lo que se usa y lo que no. El tema de la tendencia en plantas es muy relativo”, comenta.

Y, de acuerdo a sus propias palabras, si bien hay una técnica para el armado de un ramo de flores, hay algo muy intuitivo: “Voy para el lado que quiere ir la flor. Yo respeto mucho las formas geométricas, la armonía y el equilibrio, ya que dentro del desorden del arreglo floral tiene que haber un orden, una armonía. Me gustan mucho los arreglos salvajes, los tropicales. Cuando fui a la Toscana volví con la idea fija de los olivos; y cuando vengo de Brasil, vuelvo a full con lo tropical.”

Y para terminar, Leti, como la llaman sus amigos, me cuenta que tiene gran facilidad para encontrar la belleza a todo. Y con solo hablar con ella, uno se da cuenta que así es. Porque quien está constantemente rodeado de naturaleza, siempre va a encontrar gratitud y belleza en su camino.

Fotos de ramos y decoraciones: Gentileza de Letizia.

