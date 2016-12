Sol, arena y exquisiteces literarias

Por Dolores de Arteaga.

Ya nos empezamos a preparar para las ansiadas vacaciones de verano. Vacaciones diferentes a las del resto del año. Porque con el calor y la tardía puesta del sol, uno se desestructura más. También se descontractura, por qué no. La sonrisa se instala en nuestras caras. Y con el alma y el cuerpo descansados, mimados por el sol, el aire y el viento de un verano interminable, pareciera que todo es posible. Hasta se nos pasan por la cabeza infinitas listas de cosas que queremos hacer a lo largo del año. Proyectos y más proyectos. Todo lo vemos posible con el pensamiento mágico que generan las endorfinas del verano.

Desde mi pequeña oficina de La Citadina me evado por dos minutos. Puedo sentir el olor a salitre que viene del mar. Con una mano sostengo un libro y con la otra el sombrero pronto a volar. El ruido de las olas que revientan en la orilla se hace sentir. El sonido de alguna gaviota al pasar…Vuelvo. Ya quisiera estar ahí. En ese escenario ideal para expandir el alma con una buena lectura.

Elegí varios libros que me gustaría llevar a mis vacaciones. Variopintos como la vida misma. Lecturas profundas. Textos ligeros que acarician el alma. Algún “libro objeto” para recrearme la vista. Quizás alguno que sea un capricho a conciencia ya desde el momento de la compra, un mero objeto de deseo. Igualmente, ¡todo vale para escabullirse en el maravilloso universo de la lectura!

El Arte de Desaprender (Eric Corbera)



$ 525, Libros Libros

En la Feria del Libro de este año le había echado el ojo. El título me atrajo mucho: ¿Desaprender qué…? Enseguida leí la contratapa y me resultó interesante como libro técnico para las vacaciones. En pocas palabras, el autor se refiere a desprogramarnos de los heredado por nuestros ancestros y convertirnos en responsables y hacedores por completo de nuestras vidas. Una forma de abrir horizontes para una curación emocional sin límites. Pinta interesante la temática.

París / Mi Guía Chic de la Ciudad (Ines de la Fressange)

$ 550, Libros Libros

Cuando lo vi no pude dejarlo de lado. Hace años me había encargado por Amazon La Parisina, que era el primer libro que escribió la ex modelo francesa Inés de la Fressange. Para mí, ella siempre fue un referente internacional de estilo. Me encanta su onda, cómo se viste, los lugares que frecuenta, etcétera. Este nuevo libro, París Mi guía chic de la ciudad, a diferencia del anterior, oficia de guía total y absoluta sobre los lugares que no te podés perder de París. Leerlo es algo así como caminar por el barrio Saint-Germain-des-Prés, vivir el espíritu de Le Marais o sentir palpitar el corazón del Barrio Latino de la mano de una institución en París, como es Inés de la Fressange.

Poesía Completa (Idea Vilariño)

$ 530, Bookshop

En el popurrí literario que me llevo en la valija, no podía faltar el género poesía, si bien reconozco que no siempre estoy para él. Quizás lo vaya matizando con otras lecturas. La poesía de la uruguaya Idea Vilariño me resulta atemporal, sensual, cargada de una gran musicalidad. Fue una de mis musas inspiradoras durante mi adolescencia, cuando en mis etapas de “poetiza” llenaba hojas enteras de blocks con poemas de amor y de desamor.

El Jardinero del Rey (Frédéric Richaud)

$ 480, Libros Libros

Últimamente me encontré con gente muy lectora que me confesó que con el pasar de los años la ficción ya no le seduce igual que antes, sino solo los libros basados en hechos reales. Por suerte, a mí todavía me sigue atrapando. El Jardinero del Rey fue “de cabeza” a mi lista de libros. En este caso, no fue solo el título, sino la sinergia de este último, con la ilustración de la tapa lo que ejerció de gancho en mí. Enseguida, vi que trataba sobre los jardines de Versailles en el siglo XVII, mostrando la Francia de Luis XIV y María Antonieta. Richaud, novelista francés, a través del personaje Jean Baptiste La Quintinie, jardinero del Rey, nos invita a la reflexión a través del pasaje de sus hojas. Transmite valores entre líneas, como la importancia al trabajo bien hecho y el sentirse bien con lo que uno hace, sea lo que fuere.

Jan Vermeer, $ 390

Libros Libros

Me encanta cuando encuentro joyitas y a precios accesibles. Es como si el disfrute fuese doble. No dudé un instante en sumar al repertorio este excelente “libro objeto” del pintor holandés Jan Vermeer con 44 fotos a color y 19 en blanco y negro. Vermeer, uno de mis artistas preferidos, fue el pintor por excelencia de los fantásticos escenarios domésticos en la Holanda del siglo XVII. La Joven de la Perla, La Lectora Junto a la Ventana y Joven Adormecida, son solo alguna de las delicadas obras que se pueden disfrutar en las 64 páginas de este libro. Un buen extracto de la tradición pictórica holandesa.

La Carne (Rosa Montero)

$ 450, Libros Libros

A Rosa Montero la “descubrí” hace pocos años. Me encanta porque es fresca y súper versátil como escritora. Además de la riqueza de vocabulario que maneja, que me deja anonadada. Después de terminar de leer su primer libro, empaticé tanto con ella, que sentía que éramos amigas. Tanto es así, que cuando el año pasado me la encontré en la Feria del Libro de Buenos Aires, le conté que aunque no lo supiera, casi que éramos amigas. La Carne es la última de sus novelas. El paso del tiempo, el miedo a la muerte, al fracaso, son temas recurrentes en este libro. Les adelanto un detalle de la contratapa: “Ella tiene 60 años; el gigoló, 32” Esta es una de las novelas más personales y audaces de la autora española. Y, con la mano en el corazón, es uno de los primeros libros que quiero empezar a leer en mis vacaciones.

Las Cuatro Estaciones (Juliana López May)

$ 1.090, Bookshop

Los libros de Juliana me los compro todos. Sus recetas. Las fotos. Esa estética tan linda que se cuela de sus páginas. Todo conspira como para que sí o sí, te guste o no la cocina, quieras tener toda su colección. En este último ejemplar, Las Cuatro Estaciones, la cocinera argentina integra lo más sabroso de cada estación del año. Pastas, tartas, bruschettas, ensaladas, risottos, tortas, muffins, además de un especial “tragos”, platos y más platos que te proponen vivir diariamente una experiencia gourmet.

La Hermana (Sándor Márai)

$ 490, Libros Libros

Después de El Último Encuentro (pienso que es la obra maestra de Márai), no quise reincidir en este autor húngaro. A partir de ese título, mi estándar de exigencia hacia cualquiera de sus obras iba a ser muy alto… Pero cuando vi La Hermana allí arriba, muy escondido en el último estante de la librería, me dije: “Me está esperando.” Encima, parece que es la continuación de El Último Encuentro. La pasión, el dolor, la enfermedad, el éxtasis del arte y el misterio de la suerte, todos temas atemporales que Márai trata con una sensibilidad única en este ejemplar que elegí para mis vacaciones.

