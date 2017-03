Feria Puro Diseño, bastión latinoamericano de innovación

Por Dolores de Arteaga

No en vano se ganó el mote de “la feria de diseño más importante de Latinoamérica”. La Feria Puro Diseño, en la vecina orilla, se encuentra celebrando su décimo séptimo año de logros bien merecidos. Que por primera vez va a contar con dos ediciones, una en marzo y otra en setiembre.

Solo con visitarla una vez me bastó para querer volver todos los años. La defino como “el paraíso” para los que amamos el diseño. Los que le damos gran valor a lo estéticamente cuidado. Los que tenemos la curiosidad a flor de piel. Los que día a día nos dejamos sorprender por algo distinto. Que rompa el molde. Y que podemos llegar hasta a emocionarnos como un niño.

Una invitación a perdernos por sus luminosos corredores. Sus coloridos stands. A ir sin prisa pero con pausa. Porque cada objeto habla por sí mismo. Solo tenemos que darnos tiempo para detenernos, mirar y permitirnos conectar con la creatividad. Esa es mi consigna.

Marcela Molinari, Directora de contenidos de la Feria, es mamá de tres chicos y estudió Economía. Estuvimos charlando un rato, recorriendo varios ítems de esta maravillosa feria. “No sé hacer nada de diseño, pero me encanta verlo (risas). Trabajé muchos años en un banco y siempre tuve presente eso de la ‘economía real’; hice muchos años consultoría de diseñadores en empresas y desde ahí empecé a ver toda la cadena de producción que a mí me fascina, y la verdad es que me enamora. Ver a esos chicos que trabajan ‘7 x 24’ para lograr el producto final… Me enganché desde ese lado, desde la admiración del hacer. Si bien me gusta el producto final, lo que más me gusta es todo el proceso. Veo empresas que crecen en Puro Diseño.” Marcela también me comenta que le gusta la novedad, la variación constante: “Los cambios en el diseño, la familia se mantiene (risas). Me gusta mucho esa búsqueda de lo nuevo, de las tendencias de consumo. Los economistas estudian mucho cómo reaccionan las personas ante los estímulos.”

Dolores: ¿Si tuvieras que definir a la Feria en pocas palabras?

Marcela Molinari: Es una Feria de emprendedores, de hacedores. Gente curiosa y con alta capacidad de trabajo creativo.

D: ¿Cuál es el motor de la Feria?

MM: El tema comercial. La palabra comercial no me parece una mala palabra y me encanta. El diseñador comercial que puede tener ganancias y que después las invierte o las disfruta. Ese es para mí el objetivo de la Feria.

o “(El motor de la Feria es) el tema comercial. La palabra comercial no me parece una mala palabra y me encanta”. o

Categorías: Gift es diseño para regalar y sorprender, productos con diferenciación en sus formas, materiales y colores. Craft, productos de alta calidad diseñados por los propios artesanos, haciendo foco en una producción limitada. Trends son las últimas tendencias en indumentaria, accesorios de moda, bolsos, carteras y calzado. Deco incluye todas las propuestas para la casa, desde muebles, accesorios e iluminación. Kids, productos innovadores y funcionales para bebés, niños y sus familias. Body, productos destinados al cuidado personal. Joyería Contemporánea, diseños de autor con propuestas altamente conceptuales. Innovación, fusión de distintos rubros como la tecnología, los objetos, la moda, los accesorios y la decoración. Eco, productos que tienen como eje el cuidado del medio ambiente y que trabajan con materias primas recicladas. Gourmet, agrupa a aquellos productores y diseñadores que se diferencian en innovación gastronómica y en accesorios que visten las mesas y la cocina. Cápsulas, propuestas que se destacan por su eje y coherencia conceptual.

D: ¿Cómo es la curaduría de objetos?

MM: Mantenemos ciertos parámetros, lo primero: ‘¿Cuál es la propuesta del diseño?’ Porque hay productos que están súper bien, pero hay que saber cuál es la propuesta innovadora y por qué. Y ahí entran las discusiones. La calidad es el segundo parámetro, y después todo lo que tenga que ver con la imagen del producto, que ayuda a entender esa propuesta de diseño. Tienen un plus los que trabajan con la sustentabilidad, los que se animan a presentar un material que no corresponde con la disciplina. Tratamos de tener una mirada integral.

D: Este año sacaron el hashtag “Somos Curiosos”.

MM: El tema de este año es la curiosidad. Proponemos que se trabaje con ella. Los productos que se presentan en la Feria los conocemos todos, o sea: “¿¡Cuán curioso tenés que ser para investigar un producto que ya existe!?” Una lámpara existe. Una mesa existe. Buscás algo novedoso en ese producto que ya existe. La gente que está en la Feria es gente curiosa, gente que todo el tiempo está tratando de innovar. Y el público que va, quiere ver cosas nuevas.

gal1 gal0

D: ¿Por qué este año decidieron hacer dos ediciones?

MM: Esto es como una rueda. Nosotros a la Feria la vemos como anual y la dividimos en dos ediciones. Si bien era un éxito con solo una edición en el mes de mayo y no había ninguna razón para cambiar la propuesta, estar dos veces al año le genera a los diseñadores más oportunidades, tener en su calendario una agenda comercial y una mayor difusión. Ni hablar que la marca Puro Diseño va a tener una mayor resonancia. Es salir de un lugar de confort hacia algo que creemos que va a ser mucho mejor. Siempre buscamos innovar, superarnos.

D: ¿Cuánta gente los visita por edición?

MM: La edición pasada fueron 80 mil personas. No creo que sea lo mismo esta vez, porque son menos días y es una fecha nueva, pero es una Feria con mucho público.

Nos gustaría ser atractivos con los países vecinos, en cuanto al público y también nos interesa mucho el comercio a nivel regional. Al igual que en otras ediciones anteriores, este año van a participar distintas provincias y países de la región que exhibirán las producciones de diseñadores destacados y se elegirán los Premios Puro Diseño 2017.

D: ¿Qué público los visita?

MM: Es un público que puede entender esa sutileza de buscar algo que cree que no conoce. Les divierte la novedad de lo que les puede sorprender.

D: ¿Cuál te parece que va a ser el stand o producto hit en esta edición?

MM: Hay 180 stands, aproximadamente, y no los puedo nombrar a todos. Hay algunos chicos de unas provincias cuyos proyectos me parecieron muy interesantes, por ejemplo, un orfebre que trabaja con cobre, me pareció una genialidad, y se nota la mano de haber trabajado con los mejores orfebres de Argentina. A mí me gusta mucho la marroquinería, siempre me llamó la atención la combinación de los distintos materiales, y hay stands muy novedosos en ese rubro. También hay anteojos divertidos que te los podés customizar. Después están los que apelan al humor, como los chicos de Chilli con sus reposeras portátiles, que te hacen vivir de una manera interesante ya que ellos son relajados. Me encanta cuando una empresa te habla del espíritu de cómo se trabaja.

o “Están los (stands) que apelan al humor (…), que te hacen vivir de una manera interesante ya que ellos son relajados. Me encanta cuando una empresa te habla del espíritu de cómo se trabaja”. o

En el área de cápsulas de diseño, el artista Fernando Poggio va a presentar unos muebles totalmente novedosos de mármol y aluminio que me gustan mucho. A mí me encanta el yoga y expone una chica que se llama Florencia Fiocca que tiene FFO CCO, una marca de ropa para esa disciplina con un diseño muy bueno.

D: La indumentaria parece que está cobrando cada vez más importancia en la Feria…

MM: Sí, es lo que más llama la atención. Va a haber una dupla, la ilustradora Fernanda Cohen con la actriz Julieta Ortega, que va a presentar Jota & Co, una marca muy novedosa de pijamas estampados. Flor Torrente, la hija de Araceli González, ya hace años que nos acompaña con su marca Helicia; es una cosa de locos lo que hace con la marroquinería.

D: El hecho de que expongan personajes públicos, ¿llama la atención?

MM: Sí, puede llamar la atención, pero ellos presentan su producto como todos. Van a la jornada de selección, etcétera, y me parece genial, me encanta la necesidad de ellos de buscar ‘hacer’.

o “Nuestro país tiene la creatividad y la intención, pero a veces en volúmenes no llega y a nuestra industria le cuesta incorporar al diseñador en el proceso de Design Thinking”. o

D: ¿Creés que hay más creatividad y talento en Argentina que en otros lados?

MM: Yo creo que el argentino es muy cacique, le gusta ser su propio dueño y manejar sus tiempos. No le gusta tener un jefe. Tuvo que ver con una política anterior, de poco acceso a productos, y eso por un lado desarrolló la creatividad y, en otros casos, generó la copia de afuera, que no está bueno pero algunos lo han tomado como una oportunidad. Con respecto a afuera, no me parece que seamos más talentosos, creo que hay diseñadores muy copados en todo el mundo. Nuestro país tiene la creatividad y la intención, pero a veces en volúmenes no llega y a nuestra industria le cuesta incorporar al diseñador en el proceso de Design Thinking, lo cual ayudaría a que cambien la cabeza y se redefina la industria. Pero creo que en algún momento va a llegar, para poder ser competitivos.

2 3 4 5

D: ¿Hay alguna propuesta diferente para este año?

MM: Tenemos una sección que se llama La Selección, va el sexto año que trabajamos con el Observatorio de Tendencias INTI. Este año craneamos con ellos cómo iba a ser su participación, porque a mí me gustaría que esté más desarrollado y que la gente se anime a más. La idea es darle espacio a la innovación, a nuevos talentos a nivel federal en diferentes disciplinas. Se van a presentar tres diseñadores seleccionados y tres innovaciones tecnológicas. Para que empiecen un diálogo que continuará en los meses siguientes, y se verá reflejado en la edición de septiembre.

D: ¿Alguna reflexión?

MM: Quizás destacar el trabajo del comité de selección, quienes colaboran con la Feria. Son esas ventanas que hacen que la Feria sea distinta y que tenga una mirada amplia. Los integrantes son cinco: Benito Fernández, diseñador de indumentaria con más de treinta años en Alta Costura; Andrés Gotelli, diseñador de indumentaria, reconocido por haber sido el creativo en Pony Argentina; Marina Massone, diseñadora industrial con su propia marca de joyería contemporánea de más de 15 años; Fernando Poggio, diseñador y artista plástico; Marcelo Yarussi, diseñador y docente, creador de la marca de mochilas Bastardo; y Celeste Nasimbera, periodista en moda y diseño, comunicadora. Este año le dimos importancia al asesoramiento de diseñadores, cómo comunican ellos sus marcas para que potencien su crecimiento.

D: Para cerrar…

MM: Estamos súper agradecidos de que se interesen por la Feria desde Uruguay.

Contacto:

Feria Puro Diseño

Cel +54 11 47775500

Mail info@feriapurodiseno.com.ar

www.feriapurodiseno.com.ar

Primera Edición: Fecha: del 16 al 19 de marzo

Lugar: La Rural, Pabellón Ocre (por el nuevo ingreso de Av. Santa Fe 4201)

Horario: 14 a 21 hs.

Entradas: a través de Ticketek.com Segunda Edición: Fecha: del 14 al 17 de setiembre

Lugar: La Rural, Pabellón Ocre (por el nuevo ingreso de Av. Santa Fe 4201)

Horario: 14 a 21 hs.

Entradas: a través de Ticketek.com

¿Qué opinás?