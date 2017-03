WishList – Feria de Vinilos, Travesía Minas de Corrales y Taller de Poesía y Encuadernación Japonesa

“Fish in the sea, you know how I feel

River runnin’ free, you know how I feel

Blossom on the tree, you know how I feel

It’s a new dawn, it’s a new day, it’s a new life for me,

And I’m feelin’ good”

Feeling good, Nina Simone

(click aquí)

WishList – Feria de Vinilos

Para los amantes de los vinilos, una buena opción para el fin de semana del 8 de abril es darse una vuelta por la Feria de Vinilos WishList, organizada por Disquería Chaná.

Una gran oportunidad para comprar alguna rareza, canjear o vender. Todo esto, acompañado por buena música, cerveza Bizarra y comida exclusiva de Chaná.

Cuándo: Sábado 8 de abril, de 16 a 22 hs.

Lugar: Disquería Chaná, Eduardo Acevedo y Uruguay.

Celular: 094 483 355.

Travesía Minas de Corrales

minas3 minas2 minas1

Conocer Uruguay en bici tiene un sabor diferente. Dos días a puro pedaleo recorriendo lugares como Tres Cerros, Represa de Cuñapirú, Cerro del Miriñaque y más, forman parte de una travesía que promete adentrarse en esta pintoresca zona de Rivera.

El traslado hasta Rivera es en bus. El sábado, una vez llegados e instalados en el hotel, se comienza la primera travesía, que consta de 70 kilómetros. El domingo, luego de pedalear 50 kilómetros, se finaliza la jornada con un almuerzo en el camping de la Represa de Cuñapirú.

En esta oportunidad pueden viajar acompañantes sin bicicletas y quedarse disfrutando de las comodidades del hotel.

Cuándo: Sábado 13 de mayo hasta madrugada del lunes 15 de mayo.

Información: Cel. 098 605 687 o conlabicienlabodega@gmail.com

Precio:

Con travesía: $ 3.800. Incluye traslado, hospedaje, comidas, travesía con servicio de guía y móvil de apoyo con hidratación y frutas.

Sin travesía: $ 3.500. Incluye traslado, hospedaje, comidas (menos almuerzo del sábado).

Las cenas y almuerzos no incluyen bebidas.

Taller de Poesía y Encuadernación Japonesa

Acercarse a la cosmovisión oriental de la poesía a través de la lectura y la encuadernación manual, eso es lo que propone este taller dictado por Gervasio Monchietti.

Partiendo de la lectura de autores de poesía china y japonesa tradicional, se busca conocer parte de la historia del libro en Oriente y aprender así, a realizar cuatro formatos clásicos de encuadernación sin adhesivos.

Las encuadernaciones chinas y japonesas se caracterizan por su simpleza. Las estructuras plegadas y las encuadernaciones cosidas, son formatos que no llevan pegamento, lo que favorece su conservación en el tiempo.

Cuándo: A partir del miércoles 5 de abril. Cuatro encuentros de dos horas, los miércoles de abril, de 19 a 21 hs.

Lugar: Las Karamazov, Rivera 2670, Esq. Soca.

Informes e inscripciones: laskaramazov@gmail.com

