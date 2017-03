Punta Ballena Night Trail Run, Megafauna en el arroyo Vizcaíno y Vendimia en Bodega Garzón

‘Cause we don’t believe

Punta Ballena Night Trial Run

El sábado 11 de marzo los amantes del running tendrán un nuevo desafío: una carrera nocturna de 18 kilómetros.

Punta Ballena será el escenario de este trail nocturno que comenzará a las 20 hs. y que promete más de una aventura.

Cuándo: Sábado 11 de marzo, 20 hs.

Lugar: Posada El Sol de las Grutas, Calle 3 El Sueño, Punta Ballena, Maldonado.

Precio: $ 1.000.

Más info click aquí

Megafauna en el arroyo Vizcaíno

En la intensa sequía de 1997, el arroyo del Vizcaíno, en Sauce, departamento de Canelones, reveló en su lecho un inusual tesoro: un conjunto de mamíferos fósiles pertenecientes a la megafauna sudamericana que habitó nuestro continente hasta hace diez mil años. Perezosos gigantes, gliptodontes y toxodontes, fueron recolectados, en su momento, por estudiantes del Liceo de Sauce, bajo la dirección de algunos profesores.

Pasaron catorce años y paleontólogos de la Facultad de Ciencias volvieron a excavar, realizando observaciones sistemáticas y colecta de restos que quedaban en posiciones vulnerables. Luego continuaron las campañas extrayendo incluso restos de un tigre dientes de sable y un ciervo prehistórico.

Un dato interesante es que, en algunos fósiles, hay marcas que sugieren la posible presencia humana en el lugar, lo que sumado a la datación del yacimiento, treinta mil años, podría suponer la llegada del humano al continente miles de años antes de lo supuesto.

Esta muestra, que se encuentra en la Fotogalería Prado, es un recorrido por el trabajo de los paleontólogos durante las campañas de excavación, su trabajo de laboratorio, las actividades en la comunidad y los vestigios de estos animales encontrados y que habitaron nuestra tierra hace miles de años.

Autores: Martín Batallés, Gabriela Costoya, Equipo del Laboratorio de Paleobiología de la Facultad de Ciencias y Mauro Muyano.

Cuándo: Del viernes 10 de febrero al lunes 27 de marzo. Accesible las 24 horas.

Lugar: Fotogalería Prado, Pasaje Clara Silva, Esq. Av. Delmira Agustini (próximo a la Rosaleda).

Precio: Gratuito.

www.cdf.montevideo.gub.uy

Vendimia en Bodega Garzón

Bodega Garzón invita a formar parte de un momento único del año, la vendimia. Una experiencia en la que podrás formar parte del equipo de recolectores que inician en cada campaña el proceso de elaboración de vinos de Bodega Garzón.

En un entorno único, se puede visitar la bodega, acceder a información del terruño y las cepas que desarrollan, y aprender un poco más del proceso de producción.

Hay dos formas de visitas según las preferencias de cada uno:

VENDIMIA – TOUR: Luego de la cosecha y la visita guiada, degustación de los vinos línea Estate y vinos línea Reserva, acompañados por quesos y aceitunas.

VENDIMIA – TOUR & ALMUERZO: Luego de la cosecha y visita guiada, almuerzo en las terrazas del Restaurante Bodega Garzón, con el grupo que participa de la vendimia mientras degusta de los vinos línea Estate y vinos línea Reserva.

Cuándo: Sábado 11 de marzo, 11.30 hs. Requiere reserva anticipada.

Lugar: Bodega Garzón, Ruta 9 km, 175, Garzón, Maldonado.

bodegagarzon.com/es/

